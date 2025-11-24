Presidenta de Honduras llega a CDMX para su reunión con Claudia

Xiomara Castro aterrizó en la Base Aérea Militar 19 y se reunirá este martes con Sheinbaum con la intención de fortalecer la relación entre ambos países

Este domingo, aterrizó en la Ciudad de México la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien se reunirá este martes con Claudia Sheinbaum.

El encuentro entre ambas mandatarias tiene como objetivo el fortalecer la relación entre ambos países, así como avanzar en esquemas de cooperación que beneficien a la región.

Mediante sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la presidenta de Honduras aterrizó en la Base Aérea Militar 19 y fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien encabezó su bienvenida.

Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Base Aérea Militar 19 con los honores protocolarios correspondientes, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (@XiomaraCastroZ), quien se reunirá este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio…

En el protocolo de bienvenida también estuvieron presentes la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur; el director general para Centroamérica y el Caribe, Imanol Belausteguigoitia; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

La SRE también destacó que ambas naciones fortalecen su “fraternal relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región”, en alusión a los acuerdos que se buscarán impulsar durante la reunión de este martes.