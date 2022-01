Presenta Hacienda plan de austeridad para el INE

Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de Hacienda, propuso cancelación de prestaciones al interior del INE

enero, 13, 2022 09:28

El Gobierno mexicano presentó este jueves un plan de austeridad con el que afirma que el autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) contaría con 2.972 millones de pesos (más de 146 millones de dólares) para realizar la polémica consulta de revocación de mandato.





El "ejercicio de austeridad" incluye recortes por 718,8 millones de pesos en salarios y prestaciones (35,3 millones de dólares) y por 554,5 millones de pesos en gastos de operación (casi 27,25 millones de dólares), expuso Juan Pablo de Botton , subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda A ello se suman 830 millones de pesos (casi 40,8 millones de dólares) que ela su presupuesto usual y 868,7 millones de pesos (42,7 millones de dólares).La propuesta del Gobierno se presenta un día después de que el INE anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 1.738 millones de pesos (85 millones de dólares) para realizar laque pide el presidente Andrés Manuel López Obrador El INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque el Congreso , de mayoría oficialista, le recortó 4.913 millones de pesos (241,4 millones de dólares) para 2022.El secretario de Gobernación, quien sustituye a López Obrador porque está enfermo de la covid-19, afirmó que esta no es la respuesta a la petición del INE porque no ha llegado de forma oficial.Pero adelantó que "el presupuesto público de la federación está muy comprometido" porque "hay que garantizar los programas sociales". México tendrá en abril próximo la primera votación en su historia para revocar al presidente en la mitad de su sexenio, aunque los simpatizantes de López Obrador promueven el ejercicio como una elección de "ratificación".La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, afronta críticas porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases.Además, el Gobierno de México y el INE, un organismo autónomo, se han enfrentado por el presupuesto y las

(Con información de EFE)