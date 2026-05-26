Preparan protocolo durante Mundial por brote de sarampión y ébola

Se aseguró que las autoridades cuentan con capacidad para la toma de muestras, aislamiento de pacientes y atención médica.

Ante la llegada de millones de visitantes por el Mundial 2026, autoridades de la Ciudad de México informaron que ya se prepara un protocolo especial de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos de sarampión, ébola y otras enfermedades infecciosas durante el torneo.

La secretaria de Salud de la capital, Nadine Gasman, explicó que el evento representa un momento clave para reforzar las medidas sanitarias, debido al flujo internacional de turistas que arribarán a México durante la justa mundialista.

Aplicarán vigilancia en aeropuertos durante el Mundial

La funcionaria señaló que existe una estrategia coordinada con la Secretaría de Salud federal para actuar ante posibles alertas sanitarias, especialmente en los aeropuertos internacionales, donde se realizarán revisiones y protocolos de detección inmediata.

Además, aseguró que las autoridades cuentan con capacidad para la toma de muestras, aislamiento de pacientes y atención médica en caso de detectarse alguna enfermedad contagiosa entre visitantes o residentes.

“Tenemos la capacidad de toma de muestras, de aislamiento y hay también un protocolo que ha dictado la Secretaría de Salud Federal para la atención”, indicó Gasman.

Prevén campañas de prevención para turistas

Las autoridades capitalinas también adelantaron que durante el Mundial se impulsarán campañas informativas sobre prevención de enfermedades, salud sexual y reproductiva, así como detección y prevención del VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual.

México albergará 13 partidos del Mundial 2026 y, de acuerdo con cifras oficiales, el país espera recibir a más de 5.5 millones de visitantes durante el torneo organizado junto con Canadá y EUA.