El movimiento se realiza bajo un dispositivo de seguridad con unidades militares y de la Guardia Nacional, ante el traslado previsto del detenido,

Un convoy integrado por vehículos blindados y artillados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional salió de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como parte de un operativo para el posible traslado de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, al penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Guardia Nacional informa sobre el despliegue

De acuerdo con información difundida por la Guardia Nacional, el despliegue se encuentra en marcha y contempla el traslado del presunto líder de la organización criminal de Los Beltrán Leyva desde las instalaciones de la FEMDO.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la ruta ni el tiempo estimado de llegada al centro penitenciario de máxima seguridad.

#AlMomento 🚨Sale un convoy de vehículos blindados y artillados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) de las instalaciones de la #FEMDO. En el convoy sería trasladado El Chapo Isidro con destino al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. El operativo se encuentra en marcha. Vía @isidrocorro / @AlfredoTNews ➡️ https://t.co/cJHGYRtXeT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026 Unidades militares participan en el operativo de seguridad El movimiento se realiza bajo un dispositivo de seguridad con unidades militares y de la Guardia Nacional, ante el traslado previsto del detenido, quien fue capturado recientemente en Guasave, Sinaloa. Se espera que las autoridades proporcionen más información sobre el desarrollo y la conclusión del operativo.