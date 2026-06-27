Preocupa video de hombre que amenaza con matar a su expareja

Un audio difundido en redes exhibe presuntas amenazas contra Cinthia, quien responsabiliza a Jesús Guadalupe "N" de cualquier daño a ella o su familia.

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Una mujer denunció que su expareja presuntamente acudió hasta su domicilio para amenazarla de muerte a ella y a sus hijas, mientras las menores lloraban aterrorizadas al escuchar las intimidaciones. Parte de los hechos quedó registrado en un video que posteriormente fue difundidos en redes sociales, donde la víctima pidió ayuda a las autoridades y aseguró temer por su vida.

La víctima, identificada como Cinthia, señaló que el responsable es Jesús Guadalupe "N", a quien asegura haber denunciado previamente ante las autoridades. Según su versión, el hombre llegó hasta su vivienda en Tijuana, Baja California y lanzó amenazas, además de advertir que derribaría la puerta para sacarla por la fuerza.

Desde 2023, Cinthia presentó una denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Tijuana.

Audio revela fuertes amenazas

En el video se escucha al presunto agresor minimizar cualquier intento de denunciarlo y asegurar que ninguna autoridad intervendría para proteger a la víctima.

"Me vale que grabes. La autoridad no te va a ayudar. No te va a ayudar nadie. ¿A cuántas muchachitas no matan y quién las procura? Nadie, estás sola", se escucha decir en el audio.

De acuerdo con la denuncia pública, las amenazas ocurrieron mientras las hijas de Cinthia permanecían dentro del domicilio, visiblemente asustadas por la situación.

Responsabiliza a su expareja si le ocurre algo

Cinthia ha reiterado públicamente que, si llega a sufrir alguna agresión ella, sus hijas o cualquier integrante de su familia, responsabiliza directamente a Jesús Guadalupe "N", al asegurar que existen denuncias presentadas en su contra.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios han exigido la intervención de las autoridades y medidas de protección para la mujer y sus hijas. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre acciones oficiales relacionadas con las presuntas amenazas.