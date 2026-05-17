Premian a ganadores de concurso 'Memorias de La Vejez y la Mar'

Los participantes elaboraron relatos originales donde compartieron memorias, reflexiones y experiencias relacionadas con el mar y las actividades navales.

La Secretaría de Marina realizó la ceremonia de premiación del XVIII Concurso Nacional Literario “Memorias de la Vejez y la Mar” 2026, iniciativa que busca impulsar la participación de adultos mayores mediante relatos inspirados en el mar y la conciencia ecológica marítima.

El evento se desarrolló en el Salón Candiles del edificio sede de la dependencia y fue encabezado por el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina, en representación del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Adultos mayores compartieron historias sobre el mar

La convocatoria estuvo abierta del 2 de febrero al 23 de marzo y reunió la participación de 540 adultos mayores de 60 años y más provenientes de distintas entidades del país.

Los participantes elaboraron relatos originales donde compartieron memorias, reflexiones y experiencias relacionadas con el mar y las actividades navales.

Durante la ceremonia, la señora Margarita Susano Parra, ganadora del estado de Tlaxcala, habló en representación de los participantes y destacó el valor de las historias construidas a lo largo de la vida.

“El mar y la vejez se parecen: a veces son bravos, a veces calmados, pero siempre inmensos”, expresó.

Marina destaca valor de la memoria colectiva

En su mensaje, el almirante José Barradas Cobos señaló que cada relato representa la voz de generaciones que han sido testigos de la transformación del país.

“Cada memoria escrita representa mucho más que una narración personal. Representa la voz de generaciones que han visto nuestro querido México a través de los años”, afirmó.

El subsecretario agregó que una Marina moderna también se construye fortaleciendo la identidad nacional y los vínculos con la sociedad.

Ganadores visitaron Veracruz y la Heroica Escuela Naval

Como parte del reconocimiento, los ganadores obtuvieron un viaje a Ciudad de México y al puerto de Veracruz, además de souvenirs conmemorativos.

Durante su estancia recorrieron la Heroica Escuela Naval Militar, el Museo Naval México y realizaron una visita a bordo de la réplica de la Goleta Iguala.

La Secretaría de Marina destacó que este concurso también busca acercar a los adultos mayores al quehacer marítimo y naval del país.