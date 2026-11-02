Precisa FGR situación legal de Ernesto 'N' por hidrocarburos

Derivado de la información difundida en diversos medios de comunicación sobre el otorgamiento de una suspensión definitiva al justiciable Ernesto "N" el pasado 29 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) salió a aclarar públicamente que su situación legal continúa su curso y permanece vinculado a proceso.

La dependencia federal detalló que el imputado se encuentra actualmente sujeto a investigación por su presunta participación en delitos en materia de hidrocarburos.

Precisiones sobre los efectos de la medida jurídica

La institución federal puntualizó que la suspensión otorgada no significa el fin del proceso penal que enfrenta el implicado.

Al respecto, la FGR explicó que el único efecto de esta medida es pausar de manera momentánea el procedimiento —una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo—, lo que impide el inicio de la etapa de juicio oral hasta que se determine lo conducente.

Finalmente, la Fiscalía General de la República reiteró que mantendrá firmes las investigaciones correspondientes con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los responsables de este caso.