Posponen sesión para elegir gobernador interino en Sinaloa

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo estatal, luego de que Rocha Moya retomara brevemente sus funciones como gobernador

El Congreso del Estado de Sinaloa pospuso este lunes la sesión extraordinaria en la que se elegiría al gobernador interino de la entidad, después de que Rubén Rocha Moya pidiera, de nueva cuenta, licencia indefinida a su cargo.

Esta sesión se encontraba pactada para las 8:00 horas de este 24 de agosto; sin embargo, fue aplazada de última hora.

Previamente, el Congreso Estatal aprobó por unanimidad la nueva solicitud de licencia temporal presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, con lo que el mandatario dejará nuevamente el cargo.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo estatal, luego de que Rocha Moya retomara brevemente sus funciones como gobernador y posteriormente solicitara separarse otra vez del cargo.

La situación mantiene a Sinaloa bajo un esquema de gobierno interino, mientras continúa la controversia política y jurídica alrededor del mandatario estatal.

Este mismo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que "el pueblo no está para alimentar ambiciones personales", por lo que se encuentra en espera de la decisión del Congreso estatal sobre quién será elegido como mandatario estatal interino.

Recordemos que después de 112 días, Rubén Rocha Moya regresó a su cargo luego de ser acusado por las autoridades estadounidenses de estar vinculado a un grupo criminal oriundo de Sinaloa, así como diversos delitos de narcotráfico.

Avalan licencia al gobernador Rubén Rocha en Congreso de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa avaló este domingo la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya a su cargo como gobernador de la entidad.

En sesión extraordinaria, nueve diputados del Congreso Estatal decidieron por unanimidad aprobar la licencia temporal.