Cada año, millones de personas destinan una jornada para reunirse con familiares y amigos, compartir una cena especial y agradecer por las experiencias

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, es una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos. Cada año, millones de personas destinan una jornada para reunirse con familiares y amigos, compartir una cena especial y agradecer por las experiencias, oportunidades y acontecimientos que vivieron durante los últimos meses.

Más allá de los alimentos tradicionales y las reuniones alrededor de la mesa, esta festividad tiene un significado relacionado con la gratitud, la convivencia y la solidaridad. Su historia se remonta a los primeros asentamientos ingleses en Norteamérica y a una celebración de la cosecha realizada hace más de cuatro siglos.

En 2026, el Thanksgiving se conmemorará el jueves 26 de noviembre, como establece la tradición estadounidense de celebrar el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre.

¿Qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Thanksgiving es una fecha dedicada a expresar agradecimiento por los aspectos positivos de la vida, como la familia, la salud, el trabajo, los alimentos y las oportunidades que se presentan a lo largo del año.

La celebración también busca fortalecer los vínculos entre las personas mediante reuniones familiares y actividades comunitarias. Por esta razón, es habitual que quienes viven lejos de sus hogares viajen para pasar el día con sus seres queridos.

Una de las principales costumbres consiste en organizar una cena especial, en la que el pavo horneado suele ocupar el lugar central de la mesa. Este platillo se acompaña tradicionalmente de puré de papa, salsa de arándanos, relleno de pan, verduras y pastel de calabaza.

Sin embargo, el significado de la festividad no se limita a la comida. También es una oportunidad para reconocer el apoyo recibido durante el año, compartir con otras personas y realizar acciones solidarias, como entregar alimentos o preparar cenas gratuitas para quienes atraviesan dificultades económicas.

¿Cuál es el origen del Thanksgiving?

Para conocer los antecedentes del Día de Acción de Gracias es necesario trasladarse hasta 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth, en lo que actualmente es Massachusetts, compartieron una celebración con integrantes del pueblo indígena Wampanoag.

El encuentro ocurrió después de que los colonos consiguieran una cosecha abundante, luego de enfrentar un invierno particularmente difícil. La convivencia se extendió durante tres días y estuvo relacionada con los alimentos obtenidos y la supervivencia de los primeros asentamientos europeos en la región.

Este acontecimiento es considerado uno de los principales antecedentes históricos del Thanksgiving. No obstante, su interpretación también está vinculada con el proceso de colonización de Norteamérica y las consecuencias que tuvo para los pueblos indígenas.

Con el paso del tiempo, aquella celebración de la cosecha adquirió un significado más amplio y se convirtió en una tradición relacionada con el agradecimiento y la convivencia familiar.

¿Cómo se convirtió en una celebración nacional en Estados Unidos?

Aunque el encuentro de 1621 es uno de los episodios históricos más conocidos relacionados con Thanksgiving, la festividad no se estableció inmediatamente como una conmemoración nacional.

En 1789, el entonces presidente estadounidense George Washington proclamó una jornada nacional de agradecimiento, con la intención de promover la reflexión y reconocer los acontecimientos importantes para el país.

Durante las décadas siguientes, cada estado tuvo libertad para elegir cuándo realizar la celebración, por lo que no existía una fecha unificada en todo el territorio.

La situación cambió en 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil estadounidense, proclamó el Día de Acción de Gracias para el último jueves de noviembre.

Posteriormente, en 1941, el Congreso estableció oficialmente que la festividad se realizaría el cuarto jueves de noviembre. Esta disposición permanece vigente y determina la fecha de Thanksgiving cada año.

¿Cómo se celebra actualmente el Día de Acción de Gracias?

En la actualidad, Thanksgiving es una de las fechas de mayor importancia para la convivencia familiar en Estados Unidos. Millones de personas participan en reuniones privadas, cenas y actividades públicas que forman parte de la tradición.

Entre sus costumbres más representativas se encuentra la preparación del pavo horneado, acompañado de diferentes guarniciones y postres. Las recetas pueden cambiar dependiendo de las preferencias de cada familia y de las tradiciones que se transmiten entre generaciones.

También se realizan desfiles y partidos de futbol americano, eventos que se han incorporado a la celebración y que reúnen a millones de espectadores.

Otra característica de esta jornada es el impulso de actividades altruistas. Organizaciones y comunidades preparan comidas, distribuyen despensas y ofrecen apoyo a personas que necesitan ayuda, con el propósito de mantener el espíritu de generosidad que acompaña a la festividad.

¿El Día de Acción de Gracias se celebra en México?

Aunque la cercanía entre México y Estados Unidos ha permitido que algunas de sus costumbres lleguen al territorio mexicano, Thanksgiving no forma parte del calendario tradicional de festividades nacionales.

Su origen está relacionado con acontecimientos históricos de los primeros asentamientos ingleses en Norteamérica, por lo que no tiene el mismo significado cultural que las celebraciones propias de México.

Sin embargo, algunas familias mexicanas, particularmente aquellas que tienen vínculos con Estados Unidos o viven en comunidades fronterizas, acostumbran organizar cenas para mantener esta tradición. También existen restaurantes y hoteles que ofrecen menús especiales durante noviembre.

Es importante señalar que el Día de Acción de Gracias no es un descanso obligatorio en México, por lo que las actividades laborales y escolares continúan con normalidad.