'Por qué nadie hace nada', lamenta hermana de alumna asesinada

Lara Tacoronte señaló que nadie había avisado a su hermana Claudia de que iba a una universidad donde en el último año habían matado a otras tres mujeres

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La hermana de la estudiante española apuñalada en México denuncia que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres fueron asesinadas este año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos. "¿De verdad tenemos que normalizar que (...) se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?.

"La gente que está viviendo allí, que estudian en ese sitio: ¿por qué nadie hace nada?", se lamenta Lara Tacoronte en un vídeo que ella misma publicó en sus redes sociales. "No tengo palabras, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente... inhumana", asegura la hermana de Claudia, la estudiante de intercambio apuñalada.

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1,250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Claudia Tacoronte Aguilera es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

Lara confirma que su hermana llevaba poco "menos de un mes, tres semanas", en la ciudad de Cuautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la española Universidad de Granada, en la que estaba cursando Educación Infantil.

"Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias", relata.

Lara Tacoronte subraya que nadie había avisado a Claudia de que iba a una universidad donde en el último año habían matado a otras tres mujeres, la última en junio, una circunstancia de la que ya se enteró allí y que tenía asustados a sus padres.

La joven se pregunta por qué no se hizo nada antes y si los responsables de organizar este intercambio universitario conocían los riesgos que ofrece esa zona de México.

Claudia Tacoronte tenía 21 años y estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

En México acababa de empezar una estancia de movilidad académica en Morelos, donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio.