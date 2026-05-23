¿Por qué le quitaron el fuero a la alcadesa de Jiquipilas?

Además se promovió solicitudes de desafuero contra otros seis funcionarios del Ayuntamiento de Ocozocoautla, entre ellos la síndico municipal y cinco regidores.

La presidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Yanet ‘N’, fue destituida de su cargo y detenida por autoridades estatales tras ser señalada por presuntos actos de corrupción y extorsión agravada relacionados con la instalación de una empresa en el municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la funcionaria presuntamente exigió un millón de pesos a una empresa para permitirle operar dentro del territorio municipal, situación que derivó en investigaciones y posteriormente en una orden de aprehensión.

Fiscalía de Chiapas ejecuta orden de aprehensión

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video difundido en redes sociales que la dependencia solicitó la orden de captura contra la alcaldesa por el delito de extorsión agravada.

“A la víctima le fue exigida la cantidad de un millón de pesos para poder establecer una empresa dentro del territorio de Jiquipilas”, explicó el fiscal.

Además de la alcaldesa emanada de Morena, la Fiscalía promovió solicitudes de desafuero contra otros seis funcionarios del Ayuntamiento de Ocozocoautla, entre ellos la síndico municipal y cinco regidores, quienes también son investigados por presuntos delitos relacionados con extorsión agravada y manejo irregular de recursos públicos.

En un comunicado, la dependencia detalló que también fueron detenidas otras personas vinculadas con distintos delitos.

“La Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión en contra de Blanca Yaneth ‘N’ como presunta responsable del delito de abuso de autoridad, y de Guadalupe ‘N’ como presunta responsable del delito de extorsión agravada”, indicó la autoridad.

Congreso de Chiapas aprueba separación del cargo

Horas después de darse a conocer la situación jurídica de la alcaldesa, el Congreso de Chiapas aprobó su separación inmediata del cargo durante una sesión extraordinaria.

Con 35 votos a favor, los legisladores locales avalaron la destitución de Blanca Yanet Chiu, luego de que la Fiscalía notificara formalmente sobre la causa penal 178/2026, iniciada por hechos presuntamente cometidos en agravio de la empresa Grupo Abimarca S.A. de C.V.

Nombran nueva presidenta municipal en Jiquipilas

Tras declararse la falta definitiva al cargo, el Congreso designó a Benérita Vela como nueva presidenta municipal de Jiquipilas.

La nueva alcaldesa asumió funciones el 21 de mayo con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y continuidad administrativa en el municipio mientras continúan las investigaciones judiciales contra la exfuncionaria.