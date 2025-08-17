¿Por qué fue la balacera en Puebla que dejo una mujer muerta?

Testigos relataron que la discusión comenzó por el control de zonas de trabajo: lugares para estacionar autos y vender productos durante el partido

La disputa por el control de espacios de estacionamiento y venta ambulante en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc terminó en tragedia: una mujer perdió la vida y un hombre resultó herido por arma de fuego durante una riña entre franeleros y comerciantes informales.

El enfrentamiento ocurrió la tarde del viernes 15 de agosto, momentos antes del partido de fútbol entre Puebla y San Luis, en la colonia Maravillas, al norte de la capital poblana.

De acuerdo con testimonios y comunicados de las organizaciones involucradas, el conflicto se originó por la pugna entre grupos de franeleros y ambulantes que operan en la zona del estadio, donde cada evento deportivo representa una oportunidad económica por el cobro de estacionamiento y la venta informal.

👉 Derivado de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la SSP informa lo siguiente: pic.twitter.com/1jUPxSlzai — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 16, 2025

Según la organización 28 de Octubre, los hechos fueron resultado de un intento de despojo violento por parte de integrantes de la Federación Doroteo Arango, quienes, según su versión buscaron arrebatarles los espacios que tradicionalmente han ocupado. A través de sus redes sociales, denunciaron que la mujer asesinada y el hombre herido eran miembros de su agrupación.

La Federación Doroteo Arango, por su parte, se deslindó de la agresión y aseguró que la riña surgió de una disputa entre la 28 de Octubre, franeleros y ambulantes independientes, “al intentar adjudicar las áreas” de trabajo. Según su versión, el conflicto creció hasta alcanzar a miembros de su grupo, pero negaron haber iniciado la violencia.

Inicialmente también se mencionó a Antorcha Campesina como parte de la trifulca, aunque la organización negó su participación.

Testigos relataron que la discusión comenzó por el control de zonas de trabajo: lugares para estacionar autos y vender productos durante el partido. La tensión escaló rápidamente. De las palabras pasaron a los golpes y finalmente a los disparos.

En un video difundido en redes sociales, se escucha el sonido de las detonaciones y se observa a un sujeto disparar desde un árbol.

La mujer que perdió la vida durante la balacera ocurrida en el estadio #Cuauhtemoc, en #Puebla, fue identificada como Areli, de 30 años. Mientras el herido sería Pedro, de 18 años; ambos pertenecen a la #28deoctubre.



Automovilistas captaron a un sujeto disparando. pic.twitter.com/vu7rJdccov — Valeria De la Luz (@anilu_villegas) August 16, 2025

La mujer murió en el lugar, mientras que el hombre herido fue atendido por paramédicos. Ambos, según confirmó la 28 de Octubre, eran parte de su organización.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que se trató de una riña entre grupos ajenos al evento deportivo y desplegó un operativo para ubicar a los responsables, sin mencionar nombres de organizaciones.

Fuerzas federales, policías estatales y municipales acudieron a la zona, donde se montó un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo del encuentro deportivo, que siguió pese al incidente.