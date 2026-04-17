¿Por qué el Bogueto estuvo en la Cámara de Diputados?

El artista reconoció cambios en su enfoque musical y explicó que actualmente busca modificar el contenido de sus letras para transmitir otros mensajes.

El cantante urbano El Bogueto participó en un foro en la Cámara de Diputados donde abordó el tema de las adicciones y planteó el papel de la música como herramienta para influir en jóvenes. Su intervención se dio en el marco de un encuentro enfocado en los centros de rehabilitación en México.

El artista, cuyo nombre real es Armando Toledo Rosas, acudió como invitado al foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, donde compartió su experiencia personal y su relación con el entorno social en el que creció.

¿Por qué estuvo El Bogueto en la Cámara de Diputados?

El foro reunió a legisladores, especialistas, activistas y figuras públicas con el objetivo de visibilizar la problemática de las adicciones y el funcionamiento de los centros de rehabilitación.

La participación del cantante respondió a su influencia entre jóvenes, especialmente en contextos urbanos, donde su música tiene alcance entre sectores que no suelen conectar con discursos institucionales.

¿Qué dijo El Bogueto ante legisladores?

Durante su intervención, el artista reconoció cambios en su enfoque musical y explicó que actualmente busca modificar el contenido de sus letras para transmitir otro tipo de mensajes.

“Estoy tratando de limpiar mi letra, estoy tratando de dejar una semilla en los chamacos que me escuchan para que elijan el camino correcto de la vida”.

El cantante también señaló que en su entorno de origen existen limitadas oportunidades, lo que influye en que muchos jóvenes se acerquen a conductas de riesgo.

¿Qué propuesta presentó en el foro?

Como parte de su participación, El Bogueto planteó instalar estudios de grabación en centros de rehabilitación, con el objetivo de ofrecer a jóvenes una alternativa creativa que les permita desarrollar habilidades y cambiar su entorno.

Explicó que la música fue un factor clave en su vida para alejarse de contextos negativos, por lo que busca replicar ese modelo en espacios de atención a personas con adicciones.

¿Cuál fue el enfoque del encuentro?

El foro se centró en la importancia de fortalecer los centros de internamiento y rehabilitación, considerados espacios clave para atender el consumo de sustancias en el país.

Durante el evento, distintos participantes coincidieron en la necesidad de generar alternativas para jóvenes en situación de riesgo, incluyendo actividades culturales, deportivas y de formación.