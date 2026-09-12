Por honor a México, a 179 años de la gesta de los Niños Héroes

Su gesta ha trascendido como uno de los episodios más emblemáticos de la historia nacional y cada 13 de septiembre es conmemorada como homenaje a su valor

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Se están conmemorando 179 años de la gesta de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec.

Era el año de 1847, cuando la intervención de Estados Unidos en México se intensificó.

La milicia mexicana se atrincheró en el Cerro Chapultepec, cuyo Castillo albergaba al Colegio Militar.

El 12 de septiembre, comenzaron los bombardeos.

Y el día 13, los 7 mil soldados invasores sitiaron a las tropas mexicanas, que tenían pocos hombres.

El historiador Óscar Tamez recordó que se honra a seis cadetes del Colegio Militar: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez.

Ellos defendieron el Castillo de Chapultepec desde diversos puntos, atribuyéndose a uno de ellos, Juan Escutia, haberse envuelto en la Bandera de México y lanzarse al vacío para evitar que nuestro lábaro patrio cayera en manos del enemigo.

Sin embargo, no fueron los únicos que defendieron a la patria.

"Pero no eran sólo ellos, entre ellos estaba Miguel Miramón, que luego fue Presidente, sin embargo, como sucede al politizar la historia, quienes escribieron el pasaje excluyen a Miramón, por haber sido luego militar realista, militar monarquista", refirió.

El heroísmo de los cadetes radicó en que decidieron defender a México, a sabiendas de que morirían.

"El saber que vas a perder la vida, saber que estás en condiciones de defensa muy mermadas, que no tienes el parque suficiente, que la cantidad de militares no corresponde unos con otros", destacó.

Una pregunta recurrente es si todos eran niños, pero a eso el especialista aclaró que no se vale regatearles la hazaña pues, finalmente, aun no cumplían la mayoría de edad, en ese entonces de 21 años.

"El mayor de ellos tenía 20 años, otros 19 y 18, pero los más chicos sí tenían 13, 14 años, sí eran lo que podíamos llamar niños, adolescentes, así que regatearles la calidad de niños sería innecesario desde mi perspectiva", expresó.

El historiador pidió a los maestros de Civismo ponerle a la niñez el ejemplo de los cadetes.

"Bueno, estos niños hicieron esto, tú también puedes ser un héroe y lo puedes ser porque en tu casa ayudas a la familia, porque siembras un árbol y lo cultivas ¿por qué puedes ser un héroe? porque cuidas a tus hermanos menores. Hoy vivimos una sociedad distinta, donde estas acciones son el heroísmo de un niño", aseguró.

Los restos de los Niños Héroes descansan en el Altar a la Patria, en la Ciudad de México.