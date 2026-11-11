Popocatépetl mantiene en alerta a cuatro estados por ceniza

Las emisiones del volcán mantienen bajo vigilancia a regiones de Puebla, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. El semáforo de alerta continúa en Amarillo Fase 2

La actividad del volcán Popocatépetl encendió la vigilancia preventiva en distintas regiones del centro del país, luego de que se registraran emisiones de vapor, gases y pequeñas cantidades de ceniza que podrían desplazarse hacia varias entidades.

Ante este escenario, se emitió un aviso especial por la posible caída de material volcánico en Puebla, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, de acuerdo con los pronósticos de dispersión.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los vientos podrían llevar las emisiones hacia el nor-noreste, aunque también se contemplan cambios en la dirección hacia el norte y noreste del cráter.

En los primeros pronósticos se consideraron zonas del Estado de México, Puebla y Morelos; posteriormente, las previsiones contemplaron una posible extensión de la trayectoria hacia Hidalgo y el norte de Veracruz.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones atmosféricas, ya que la dirección del viento determinará qué comunidades podrían recibir ceniza.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋: 🔹 68 exhalaciones 🔹 8.3 horas de tremor 🚦 Semáforo de alerta: ⚠️ #AmarilloFase2 😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza 🚫 No te acerques al volcán https://t.co/iaRBkie54k https://t.co/S7lVxPsEXx — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 10, 2026 Estas son las zonas bajo vigilancia El aviso preventivo contempla distintas regiones cercanas al Popocatépetl y otras localidades que podrían verse alcanzadas por las partículas volcánicas. Entre las entidades consideradas se encuentran: Puebla: principalmente las comunidades y regiones cercanas al volcán.

Estado de México: zonas del sureste, este y noreste.

Hidalgo: regiones del sureste, este y noreste.

Tlaxcala: localidades incluidas en el aviso preventivo difundido por SASSLA. También se ha contemplado a Morelos y el norte de Veracruz dentro de los posibles escenarios de dispersión. Sin embargo, esto no significa que la ceniza vaya a caer en todos esos lugares. Su desplazamiento dependerá de la intensidad y dirección de los vientos, por lo que el pronóstico puede modificarse durante las siguientes horas. La actividad del Popocatépetl también quedó reflejada en el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), con corte a las 11:00 horas del 9 de noviembre. El organismo contabilizó 111 exhalaciones de baja intensidad y 95 minutos de tremor armónico de baja amplitud. Además, durante la tarde del lunes se reportaron emisiones de ceniza cuya columna alcanzó aproximadamente un kilómetro por encima del cráter. Pese a estos episodios, el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, nivel bajo el cual las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del coloso. El Cenapred mantiene el llamado a la población para no acercarse al cráter ni ingresar al radio de exclusión de 12 kilómetros, debido al riesgo que representa la actividad volcánica. ¿Qué hacer si cae ceniza en tu localidad? Ante la posibilidad de que las partículas lleguen a zonas habitadas, Protección Civil recomienda tomar medidas para reducir los riesgos a la salud y evitar daños en viviendas, instalaciones y depósitos de agua. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Utilizar cubrebocas al salir de casa para evitar inhalar partículas.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Cubrir los depósitos de agua para impedir que la ceniza los contamine.

Evitar actividades al aire libre mientras se registra la caída.

Proteger los ojos y las vías respiratorias.

Recoger la ceniza en seco o ligeramente humedecida, sin utilizar agua en exceso.

No arrojar los residuos al drenaje para evitar obstrucciones. La actividad de Don Goyo permanece bajo vigilancia de las autoridades, mientras los pronósticos meteorológicos permiten identificar las regiones que podrían recibir material volcánico. Por ello, se recomienda mantenerse informado a través de los reportes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del volcán.