Polo tocará tierra este lunes como huracán categoría 3

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el ciclón ingrese a Baja California Sur entre las 20:00 y 22:00 horas y después avance hacia Sonora

El huracán Polo tocará tierra esta noche en Baja California Sur como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo informó que el centro del ciclón ingresará al estado entre las 20:00 y 22:00 horas de este lunes, con efectos de viento, oleaje elevado y marea de tormenta.

También se pronostican lluvias torrenciales a puntualmente extraordinarias en Baja California Sur y Sonora durante los próximos dos días.

Después de impactar BCS, Polo cruzará el Mar de Cortés y se desplazará hacia Sonora, donde se prevé que llegue durante la mañana de este martes 29 de septiembre.

Las autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones de riesgo asociadas con el fenómeno.