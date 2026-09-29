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Polo tocará tierra este lunes como huracán categoría 3

Por: Eduardo Rojas

28 Septiembre 2026, 19:09

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El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el ciclón ingrese a Baja California Sur entre las 20:00 y 22:00 horas y después avance hacia Sonora

Polo tocará tierra este lunes como huracán categoría 3

El huracán Polo tocará tierra esta noche en Baja California Sur como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo informó que el centro del ciclón ingresará al estado entre las 20:00 y 22:00 horas de este lunes, con efectos de viento, oleaje elevado y marea de tormenta. 

También se pronostican lluvias torrenciales a puntualmente extraordinarias en Baja California Sur y Sonora durante los próximos dos días.

Después de impactar BCS, Polo cruzará el Mar de Cortés y se desplazará hacia Sonora, donde se prevé que llegue durante la mañana de este martes 29 de septiembre. 

Las autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones de riesgo asociadas con el fenómeno.

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