Polo toca tierra como huracán categoría 2 y avanza hacia Sonora

Polo ingresó a tierra la madrugada de este martes en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú, en Baja California Sur

El huracán Polo, que la madrugada de este martes tocó tierra como categoría 2 en el estado de Baja California Sur, avanza ya degradado a categoría 1 por el golfo de California y se dirige hacia Sonora, mientras la tormenta tropical Rachel amenaza simultáneamente las costas del Pacífico del país.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Polo ingresó a tierra aproximadamente a las 00:00 hora local en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

Durante su paso por la península, el ciclón generó vientos sostenidos de hasta 190 kilómetros por hora, con rachas de entre 220 y 240, además de oleaje de ocho a diez metros y una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Baja California Sur.

Para las 06:30 hora local, Polo había salido nuevamente al mar y se encontraba en el golfo de California, ya como huracán categoría 1, a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

El sistema presentaba entonces vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 y avanzaba hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

El SMN pronosticó lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en la costa y las regiones sur y centro de Sonora; intensas en el norte de Sinaloa y muy fuertes en el centro de Baja California Sur y en el norte y oeste de Chihuahua.

Además, habrá vientos sostenidos de entre 90 y 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150, y oleaje de cuatro a cinco metros en el golfo de California y las costas del sur de Sonora.

Las autoridades mantienen zonas de prevención por vientos de huracán en sectores de Baja California Sur y desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, en Sonora, además de alertas por efectos de tormenta tropical que alcanzan hasta Topolobampo, en Sinaloa.

Rachel amenaza el Pacífico centro-sur

Mientras Polo avanza por el noroeste mexicano, la tormenta tropical Rachel se encontraba a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y a 595 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110.

Rachel provocará lluvias torrenciales en la costa de Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco, además de oleaje de hasta seis metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones generadas por ambos ciclones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.