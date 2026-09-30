Polo toca tierra como huracán categoría 2 y avanza hacia Sonora

El huracán Polo, que la madrugada de este martes tocó tierra como categoría 2 en el estado de Baja California Sur, avanza ya degradado a categoría 1 por el golfo de California y se dirige hacia Sonora, mientras la tormenta tropical Rachel amenaza simultáneamente las costas del Pacífico del país.
De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Polo ingresó a tierra aproximadamente a las 00:00 hora local en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.
Durante su paso por la península, el ciclón generó vientos sostenidos de hasta 190 kilómetros por hora, con rachas de entre 220 y 240, además de oleaje de ocho a diez metros y una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Baja California Sur.
Para las 06:30 hora local, Polo había salido nuevamente al mar y se encontraba en el golfo de California, ya como huracán categoría 1, a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.
El sistema presentaba entonces vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 y avanzaba hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.
El SMN pronosticó lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en la costa y las regiones sur y centro de Sonora; intensas en el norte de Sinaloa y muy fuertes en el centro de Baja California Sur y en el norte y oeste de Chihuahua.
Además, habrá vientos sostenidos de entre 90 y 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150, y oleaje de cuatro a cinco metros en el golfo de California y las costas del sur de Sonora.
Las autoridades mantienen zonas de prevención por vientos de huracán en sectores de Baja California Sur y desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, en Sonora, además de alertas por efectos de tormenta tropical que alcanzan hasta Topolobampo, en Sinaloa.
Rachel amenaza el Pacífico centro-sur
Mientras Polo avanza por el noroeste mexicano, la tormenta tropical Rachel se encontraba a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y a 595 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110.
Rachel provocará lluvias torrenciales en la costa de Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco, además de oleaje de hasta seis metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.
Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones generadas por ambos ciclones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.