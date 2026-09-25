Polo sigue hacia el noroeste; Baja California Sur en vigilancia

Modelos meteorológicos no confirman un impacto directo en territorio de Baja California Sur; sin embargo, autoridades advierten que aún existe incertidumbre

El huracán Polo continúa desplazándose sobre aguas del océano Pacífico y, aunque durante este jueves se debilitó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, las autoridades meteorológicas mantienen un seguimiento permanente debido a que su trayectoria proyectada lo acercaría gradualmente a la península de Baja California Sur durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localiza frente a las costas de Colima y Michoacán, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

Los pronósticos indican que el ciclón continuará avanzando de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano y posteriormente podría aproximarse al sur de la península de Baja California Sur, por lo que su evolución es observada de forma continua por especialistas.

Hasta el momento, los modelos meteorológicos no confirman un impacto directo en territorio sudcaliforniano; sin embargo, las autoridades advierten que aún existe incertidumbre en la trayectoria a mediano plazo, por lo que no se descarta que el sistema pueda acercarse lo suficiente para generar efectos significativos en la entidad.

Aun sin tocar tierra, la amplia circulación de Polo podría ocasionar lluvias, fuertes rachas de viento, alto oleaje y corrientes de resaca en diversos puntos del litoral de Baja California Sur, particularmente en zonas costeras del sur y occidente de la entidad.

Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como atender las recomendaciones preventivas que pudieran emitirse conforme evolucione el fenómeno meteorológico.

Los especialistas prevén que Polo continúe siendo un huracán de gran intensidad en las próximas horas, por lo que cualquier cambio en su trayectoria o fortalecimiento podría modificar las zonas bajo riesgo en el Pacífico mexicano.