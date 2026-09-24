Polo obliga a restringir operaciones en seis puertos del Pacífico

La Marina informó del cierre a todo tipo de embarcaciones en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, así como el cierre a embarcaciones menores

Al menos seis puertos del Pacífico han sido restringidos parcial o totalmente, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, ante el avance del huracán Polo, según informó la Secretaría de Marina, mientras las autoridades meteorológicas prevén que el fenómeno intensifique sus efectos.

La Marina informó del cierre a todo tipo de embarcaciones en los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, así como el cierre a embarcaciones menores en los puertos de Manzanillo; Puerto Marqués; Lázaro Cárdenas y Puerto Escondido.

Al mismo tiempo, la Marina activó la fase preventiva del Plan Marina en nueve estados del Pacífico: Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Además, señaló que mantiene preparados a casi 14,000 marinos en los nueve estados, al igual que 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y maquinaria pesada para responder a posibles emergencias.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Ante la intensidad del huracán, los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, y algunas zonas de Oaxaca, Jalisco y Colima suspendieron las clases el 22 y 23 de septiembre.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispuso en puntos estratégicos a 1,320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, un vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero.