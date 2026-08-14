Policías de Nayarit son investigados por nexos criminales

Como parte de las diligencias, las autoridades obtuvieron autorización judicial para revisar teléfonos celulares asegurados

La Fiscalía General del Estado de Nayarit investiga a ocho policías municipales de Bahía de Banderas y un elemento de la Policía Estatal por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en una indagatoria que surgió a partir de un operativo realizado en Bucerías.

De acuerdo con las investigaciones, el caso estaría relacionado con una presunta red dedicada al “halconeo”, actividad mediante la cual se habría proporcionado información sobre movimientos y operativos de distintas corporaciones de seguridad.

Investigación comenzó con seis detenidos en Bucerías

Las pesquisas se remontan al 21 de julio, cuando seis personas fueron detenidas durante un operativo en Bucerías.

Según la Fiscalía, los individuos estarían relacionados con actividades de “halconeo” y con la administración de máquinas tragamonedas.

Uno de los detenidos posteriormente aportó información en calidad de testigo, lo que permitió ampliar las líneas de investigación hacia integrantes de corporaciones policiales.

Como parte de las diligencias, las autoridades obtuvieron autorización judicial para revisar teléfonos celulares asegurados. El análisis de las comunicaciones habría permitido identificar conversaciones relacionadas con la presunta filtración de información sobre investigaciones y operativos policiales.

Detención de policías provoca paro en Bahía de Banderas

Tras la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los ocho policías municipales, más de 300 elementos de la corporación realizaron un paro de labores para solicitar información sobre la situación de sus compañeros.

La Fiscalía posteriormente identificó a los detenidos como Erik Alberto “N”, Isaías “N”, Ángel Adrián “N”, Eduardo Miguel “N”, Rafael “N” y Sergio “N”.

Ante la suspensión de actividades, elementos de otras corporaciones reforzaron la vigilancia en distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento señaló que se respetaría el debido proceso de los agentes detenidos.

Fiscalía advierte que investigación podría crecer

La Fiscalía de Nayarit informó que el caso podría involucrar a más integrantes de corporaciones de seguridad, ya que existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la posible responsabilidad individual de los elementos señalados. Mientras continúa el proceso, los policías conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.