Policía niega ser la protagonista de video viral en patrulla

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna

Esta semana se hizo viral el video de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX cuando presuntamente comenten actos sexuales a bordo de una patrulla.

Rápidamente, "los agentes'' del Internet identificaron a los involucrados compartiendo sus rostros, memes y todo tipo de comentarios.

Sin embargo, una oficial que se identificó como Isabela Segundo, aseguró que no es la mujer que está detrás de las imágenes virales y pidió que dejen de compartir sus fotografías.

La mujer, que ya restringió su perfil de Facebook, señaló algunas diferencias entre ella y la mujer que aparece en el video. Dijo que hay varias características de la cara que se notan. Además, el color del uniforme que usa es negro y el de la otra oficial es azul.

Hizo un llamado a los usuarios a dejar de compartir su imagen debido a que la pueden afectar en varios aspectos personales y laborales.

"Les pido que me ayuden a reportar las páginas en las cuales están compartiendo mi foto, ya que la persona que lo hizo solo busca dañar mi imagen, les agradezco", finalizó la oficial la publicación.

Tras el revuelo que causaron las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pronunció al respecto a través de un comunicado.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; Los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración.

¿Qué opinas, crees que se trate de la misma persona o de otra oficial?