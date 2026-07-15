Policía de León se quita la vida tras arrojarse de un puente

El oficial grabó un video antes de morir, donde habló de una depresión silenciosa y llamó a priorizar la salud mental y el apoyo familiar

Un elemento de la policía del gobierno de León se suicidó arrojándose de la parte alta del distribuidor vial Juan Pablo II. El hecho fue registrado en un video, donde se ve al funcionario arriba del puente y en la parte de abajo estaban tres elementos de la corporación.

En la grabación se ve cómo el hombre salta y las personas que registran el hecho dicen: “Ya valió madres”. Antes de quitarse la vida, el oficial grabó un video donde explica los motivos que lo llevaron a quitarse la vida.

Mientras manejaba, el policía emitió un consejo: “Tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos”. “Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense”, pidió.

En su mensaje solicita a las personas que lo estiman que no “se pongan tristes por esto que hice, ya llevaba mucho tiempo con una depresión silenciosa, que me terminó consumiendo”.

Por la depresión, argumentó que tomó “las peores decisiones, pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando, mi mente dejó de soñar”. “Quédense con los buenos recuerdos, con las buenas anécdotas y el día que me recuerdan, digan: ‘Ese Maciel'”, remató.

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Orlando García Maciel, elemento de la policía municipal de León de apenas 27 años, dejó un desgarrador mensaje antes de caer del Distribuidor Vial Juan Pablo II. pic.twitter.com/gbLrW4906K — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 14, 2026

En septiembre y en diciembre del año 2024, un policía vial se suicidó en el interior de un hotel y una mujer policía se disparó en una fiesta interna de la corporación.