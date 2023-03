Polémica por pena que podría purgar agresora de estudiante

A más de una semana del homicidio de Norma Lizbeth, la sociedad tal parece que quiere que su agresora reciba un castigo ejemplar, pues ha causado gran polémica la posible pena que podría recibir.

Norma Lizbeth, estudiante de 14 años, cursaba el tercer grado de secundaria en la escuela Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, y murió el pasado 13 de marzo, varias semanas después por los golpes que Azahara 'N', también alumna de 14 años, le propinó durante una pelea.

La adolescente, que sufría constante bullying por parte de sus compañeros y compañeras de escuela, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, el cual suele ser provocado por algún impacto violento en la cabeza.

Actualmente, Azahara 'N' por ser menor de edad se encuentra recluida en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec, donde permanece desde el pasado 18 de marzo en espera de la continuidad de su proceso por el delito de homicidio calificado.

La posible pena que podría enfrentar la agresora de Norma Lizbeth sería de entre 6 meses a un máximo de 5 años de internamiento, y al concluir, quedaría libre de antecedentes penales, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en materia de detenciones a los menores de edad.

Esta ley cita que los menores de 14 años no pueden tener una pena privativa, es decir que no pueden ser internados.

Mientras que la duración máxima de la pena privativa para los adolescentes de 14 a 16 años debe ser de 3 años en el Centro de Internamiento, no obstante, la pena se puede extender hasta los 5 años en delitos como:

- Homicidio calificado

- Violación tumultuaria

- Secuestro

- Trata de personas

- Lesiones dolosas con el fin de incapacitar o asesinar a una persona

- Extorsión agravada

- Portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas

- Terrorismo

- Delincuencia organizada

Cabe destacar que en caso de que no obtenga una sentencia en menos de cinco meses, la adolescente inculpada por el homicidio de Norma Lizbeth podrá salir en libertad y continuar su proceso desde fuera del Centro de Internamiento, pues así lo marca la ley.

También se indica que Azahara 'N' deberá presentarse a audiencias mensuales, con apoyo de especialistas en justicia para niños, niñas y personas menores de 18 años cumplidos para revisar el avance de su caso.

Reaccionan internautas ante posible pena que purgará agresora de Norma Lizbeth

Casos como el homicidio de Norma Lizbeth, cometido por una joven de 14 años, causan polémica en la sociedad, pues algunos exponen que las penas que reciben los menores de edad deben de ser endurecidas para prevenir este tipos de delitos y brindar justicia a las familias de las víctimas.

'La 'niña' debe ser juzgada como adulto, ir a prisión por homicidio y cumplir una condena que muestre las consecuencias que se tienen por nuestros actos', 'No es justo la juzgan como menor y el delito que cometió lo hace un adulto y es encarcelado por muchos más años y nunca se borran sus antecedentes penales ella merece ser juzgada y purgar la pena que merece un homicidio primero en un tutelar y luego seguir su condena en un reclusorio femenil ella lo decidió así', 'Que ridícula la 'justicia' después de 5 años quedará limpia de antecedentes penales, ya ni la friegan esta niña QEPD... No puede quedar así porque es menor, no señores, por eso estamos como estamos', 'También son culpables los que estaban ahí, y la persona que grabó la pelea, que los castiguen a todos, nadie hizo nada por defender a la jovencita', 'Qué leyes tan absurdas es poco tiempo y luego sin antecedentes; eso no', son algunos de los comentarios.