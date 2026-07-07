Polémica por avión de 'El Mayo' exhibido en museo de EUA

La aeronave en cuestión habría sido donada por el FBI al Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México

La donación de las autoridades de Estados Unidos del avión en el que fue trasladado al país el histórico líder del Cartel de Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada, para ser exhibido en un museo estadounidense, desató la polémica en México al reabrir el debate sobre el papel de Washington en la captura del capo del narcotráfico.

La aeronave en cuestión habría sido donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) al Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México, según informaron medios locales.

Su interés radica en que es el avión en el que fue trasladado El Mayo bajo circunstancias no del todo aclaradas hasta la ciudad de El Paso, en Texas, en 2024, cuando fue detenido por agentes estadounidenses para ser juzgado por delitos relacionados con su actividad criminal.

Esta circunstancia reabrió la polémica en México, donde se volvió a poner en cuestión la versión inicial dada por EUA, que negó cualquier implicación en la operación que acabó con El Mayo Zambada en su territorio.

Por el momento, no se conoce la identidad del piloto del avión, aunque su exhibición en un museo de EUA reabrió las dudas sobre el verdadero papel de la Casa Blanca en aquel suceso, que ocurrió cuando todavía era presidente estadounidense el demócrata Joe Biden.

Al ser cuestionada por esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este lunes en su petición de "sacar a la luz" cómo se realizó la detención de El Mayo.

"¿Quién mintió? Es muy relevante. Como se dijo en su momento por el presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral", afirmó en su conferencia de prensa diaria.