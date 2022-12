¿Pie Grande en México? Captan extraña figura en una montaña

Un video que captó una extraña figura humana de gran tamaño está causando conmoción en redes sociales, los usuarios aseguran que se trata de Pie Grande

Por: Patricia Agüero

Diciembre 22, 2022, 16:44

Un joven que viajó al Estado de México captó lo que asegura se trata de una extraña figura 'gigante' caminando por lo alto de una montaña.



El usuario de Tiktok (deylovedexter) captó la extraña figura a plena luz del día en la colonia La Blanca del municipio de Tlalnepantla.



En las imágenes se puede ver que una extraña figura humana y de gran tamaño caminando sobre una loma en donde al pie de esta están asentadas varias casas.



El video ha logrado gran impacto y se ha viralizado pues ya cuenta con casi 10 millones de reproducciones. Los usuarios que reaccionaron al video señalaron que podía tratarse de un 'Pie Grande'.



¿Es real la criatura de 'Pie Grande'?



Pie Grande es una criatura mítica con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que supuestamente suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del Noroeste del Pacífico en América del Norte. Sin embargo han ocurrido presuntos avistamientos de criaturas similares en diferentes regiones de Norteamérica.



La mayor parte de la comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de Pie Grande como una nueva especie de primate homínido, y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea, más que de un animal verdadero, debido a la carencia de evidencia física.



No se han encontrado restos de ningún ejemplar, cadáveres, huesos, piel, pelos, excrementos, u otros rastros físicos que no hayan sido identificados como de otro animal conocido. Los únicos rastros de que se dispone son huellas de pisadas (varias han resultado falsas), alguna foto borrosa y lejana, grabaciones de autenticidad cuestionada y las observaciones de los testigos.