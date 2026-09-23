Piden que Grecia Quiroz entregue teléfonos de Carlos Manzo

Uno de los objetivos de los peritajes será determinar si existió alguna alteración o modificación en la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene el requerimiento para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, entregue los teléfonos celulares que pertenecían a su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez señaló que los dispositivos son indispensables para continuar con los análisis periciales relacionados con la investigación del homicidio. Afirmó que la Fiscalía agotará los recursos necesarios para obtener los aparatos, luego de la información aportada mediante ampliaciones de declaraciones.

“De que tienen que ser aportados van a tener que ser aportados”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa este martes, al explicar que continúa el requerimiento dirigido a Quiroz para la entrega de los teléfonos.

Fiscalía analizará cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo

Uno de los objetivos de los peritajes será determinar si existió alguna alteración o modificación en la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo, luego de las versiones que han circulado públicamente sobre posibles cambios en la aplicación.

Vega Rodríguez explicó que, para establecer si hubo alguna manipulación, primero es necesario que los dispositivos estén bajo resguardo de la Fiscalía y que los análisis se realicen con la autorización judicial correspondiente. A partir de esos peritajes, agregó, se podrá determinar si existió o no alguna modificación en la cuenta.