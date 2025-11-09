Piden justicia por víctimas de incendio en Waldo's de Sonora

Familiares temen que la tragedia vuelva a ocurrir en los locales aledaños al lugar, debido a la aparente falta de mantenimiento

A una semana del incendio en una sucursal de Waldo’s que dejó 24 personas sin vida en Sonora, familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron revisar aquellos inmuebles cercanos al lugar que aparentemente no cuentan con un plan de mantenimiento en sus acciones.

El familiar de una de las empleadas que perdieron la vida en el siniestro acusó que la falta de mantenimiento al suministro de energía eléctrica generó la explosión.

“Queremos respuestas, tenemos comercios obsoletos, muy viejos que necesitan mantenimiento, los que caminamos las calles de Hermosillo lo sabemos y también en otras ciudades", expuso

Consideró que es responsabilidad del gobierno, la tienda y del personal a cargo del sistema eléctrico.

Además, advirtieron que esta falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas en los inmuebles del Centro Histórico de Hermosillo pueden provocar una nueva tragedia como la de hace una semana.