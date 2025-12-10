Piden aplazar sentencia de 'El Mayo' Zambada por 90 días

La defensa de Ismael 'El Mayo' Zambada pidió retrasar 90 días su sentencia, alegando que la violencia en México impide obtener evidencia mitigante clave

La defensa de Ismael Zambada García, alias El Mayo, solicitó al Tribunal del Distrito Este de Nueva York aplazar por 90 días la sentencia programada para el 12 de enero de 2026.

El abogado Frank A. Perez argumentó que la violencia e inestabilidad en diversas regiones de México han impedido obtener evidencia mitigante esencial para el caso.

“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, escribió en una carta presentada ante la Corte de Distrito para el Este de Nueva York.

Según la moción presentada, gran parte de la información necesaria, incluidas entrevistas, cartas y testimonios de familiares y testigos, debe obtenerse en zonas del país que enfrentan violencia.

Perez señaló que estas condiciones han generado “serias dificultades logísticas”, retrasando viajes, complicando comunicaciones y limitando la disponibilidad de las personas que podrían aportar información favorable al acusado.

“Esas condiciones han creados dificultades logísticas serias para acordar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares. Retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables, y varios individuos apenas han podido confirmar su disponibilidad para ayudar”, agregó Pérez.

El documento explica que la defensa necesita más tiempo para concluir el memorando de sentencia, pieza crucial con la que busca presentar argumentos mitigadores antes de que el juez Brian M. Cogan defina la pena.

Zambada, quien se declaró culpable el 25 de agosto de cargos de crimen organizado, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua al no haber alcanzado ningún acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense.

Fiscalía no se opone a la prórroga

El abogado informó que consultó al fiscal federal auxiliar Francisco J. Navarro, integrante del equipo del Departamento de Justicia asignado al caso, quien no se opuso a la extensión solicitada.

“He hecho saber de esto a Francisco J. Navarro, el fiscal asistente de Estados Unidos asignado a este caso y no se opone a la moción y al otorgamiento de esta moción”, señala Pérez.

De ser aprobada, la audiencia de sentencia sería reprogramada para mediados de abril de 2026.

Durante su admisión de culpa, Zambada reconoció haberse involucrado en el narcotráfico desde 1969, haber traficado drogas por décadas, dirigido grupos armados y sobornado a autoridades mexicanas.

También expresó remordimiento: “pido perdón a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”.

La decisión final sobre el aplazamiento quedará en manos del juez Cogan.