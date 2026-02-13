Piden a Senado autorización para ingreso de militares de EUA

La petición, enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictaminación,

El Senado de la República recibió una nueva solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso a territorio nacional de 12 elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos.

La petición fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictaminación, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informara al pleno sobre el oficio enviado por el Ejecutivo federal.

Entrenamiento por seis meses

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, los militares estadounidenses participarían en el evento SOF1 “Capacitación MEXSOF (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

Las actividades se realizarán en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales de Temamatla y en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, ambos en el Estado de México, así como en la Base Aérea Militar No. 4 en Cozumel, Quintana Roo.

El objetivo, según se detalla en la solicitud, es “desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones militares” entre las fuerzas especiales de México y Estados Unidos mediante ejercicios conjuntos.

Capacitación especializada

El programa contempla entrenamiento en patrullaje, liderazgo de tropas, medicina táctica, combate urbano y rural, operaciones de francotirador, neutralización de artefactos explosivos improvisados y uso de drones, así como buceo de combate e infiltración marítima.

La gestión fue realizada por la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Congreso General, que establece que el Senado debe autorizar la entrada de tropas extranjeras al país.

Cabe recordar que un día antes, el Senado aprobó con 105 votos a favor el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs para participar en la actividad “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en Campeche, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.