Piden a Interpol reactivar búsqueda de Inés Gómez Mont y esposo

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la necesidad de mantener las alertas internacionales para facilitar su localización y eventual detención en otro país

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que Interpol retiró las fichas rojas contra la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, buscados por la Justicia mexicana, y anunció que el Gobierno solicitará que sean restablecidas.

“Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum defendió la necesidad de mantener las alertas internacionales para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

“Si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes”, afirmó.

La mandataria criticó que se quitara esta ficha roja a estas dos personas, a quienes señaló que son "factureros (quien vende facturas falsas para evadir impuestos) reconocidos" y cuentan con orden de detención en México.

Se refirió así a Álvarez Puga y Gómez Mont, requeridos por la Justicia por un presunto esquema de empresas fantasma utilizado para facilitar la evasión fiscal, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

Álvarez Puga, quien fue detenido en Estados Unidos, y Gómez Mont, cuentan con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto que asciende presuntamente a unos 3,000 millones de pesos.

Una notificación roja de Interpol es una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, a la espera de su extradición u otra acción judicial, aunque no constituye por sí misma una orden internacional de arresto.

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, y desde entonces era considerada prófuga de la Justicia de su país, hasta la detención de Álvarez Puga en Estados Unidos.

En julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantenía los trámites para conseguir la extradición desde Estados Unidos del empresario y la detención de Gómez Mont.

En el caso de Álvarez Puga, la Fiscalía señaló entonces que estaba sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos, donde fue detenido en septiembre de 2025.

Su próxima audiencia está prevista para noviembre de 2026, mientras las autoridades mexicanas continúan con la solicitud formal de extradición.

Sobre Gómez Mont, la FGR indicó que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que continuaba integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses.

Hasta ahora, Interpol no ha informado públicamente de las razones por las que las notificaciones rojas contra la pareja habrían sido retiradas.