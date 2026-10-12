Piden a ciudadanos mexicanos en Arabia Saudita evitar aeropuertos

Embajada de México en Arabia Saudita llamó a los connacionales a extremar precauciones ante un posible agravamiento de la escalada de violencia

La Embajada de México en Arabia Saudita alertó este domingo a los mexicanos en ese país sobre un posible agravamiento de la escalada de violencia y les pidió evitar las inmediaciones de los aeropuertos de Riad, Yeda y Dammam, ante el riesgo de nuevos ataques.

En un aviso emitido por la Cancillería, a través de la Embajada en Arabia Saudita, la autoridad hizo un llamado a sus connacionales a mantener la calma y "evitar zonas cercanas a los aeropuertos internacionales de Riad, Yeda y Dammam".

"El espacio aéreo de este país sigue siendo un objetivo de posibles ataques", advirtió.

También pidió tener a la mano sus documentos personales y migratorios, y mantenerse atentos a las alertas de seguridad que puedan recibir en sus teléfonos móviles.

Además, recomendó buscar refugio en un lugar seguro ante cualquier advertencia de ataque y consultar con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.

La advertencia ocurre en medio de una rápida escalada regional vinculada a la guerra de Yemen.

Los rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas del norte y oeste yemení y combaten al Gobierno reconocido internacionalmente, han intensificado en los últimos días sus ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita, país que respalda militarmente a ese Ejecutivo desde 2015.

Desde el 8 de octubre, las autoridades saudíes reportaron ataques contra los aeropuertos de Riad, Abha y Dammam, mientras los hutíes advirtieron a aerolíneas y viajeros que el espacio aéreo saudí se había convertido en "teatro de operaciones".

Arabia Saudita denunció que el ataque del sábado contra el aeropuerto Rey Khalid de Riad dejó al menos doce muertos y 309 heridos.

Ese domingo, además, las autoridades reportaron el impacto de un proyectil "desconocido" en la Terminal 4 del mismo aeropuerto, con varios heridos.

En paralelo, la coalición liderada por Arabia Saudita respondió con bombardeos en Yemen y anunció operaciones a gran escala contra capacidades militares hutíes, en un conflicto que la ONU ya describe otra vez como una guerra a gran escala.