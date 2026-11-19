Durante la APEC 2026, destacó que México redujo la pobreza en más de 17 millones de personas y confirmó que será sede del foro de líderes en 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a fortalecer la cooperación entre las economías para combatir las desigualdades y garantizar que los avances científicos y tecnológicos, incluida la inteligencia artificial (IA), se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.

Durante su participación en la plenaria de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada en Shenzhen, China, sostuvo que el desarrollo de las naciones no debe medirse únicamente por el crecimiento económico, el tamaño de los mercados o el liderazgo tecnológico, sino por la posibilidad de ofrecer una vida digna a sus habitantes.

La mandataria destacó que, de acuerdo con los resultados del modelo de desarrollo aplicado en México durante los últimos años, más de 17 millones de personas han salido de la pobreza.

Afirmó que ese debe ser el propósito de las economías y de la cooperación internacional, así como orientar el uso de la tecnología para garantizar vivienda, alimentación, empleo y educación.

Sheinbaum también planteó recuperar el espíritu con el que se creó la APEC en 1989, basado en el respeto a la diversidad y la búsqueda de beneficios mutuos.

Señaló que la integración económica y la innovación deben ir más allá del intercambio comercial, mediante el intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de las capacidades productivas y la generación de empleos de calidad.

Finalmente, sostuvo que el crecimiento de una nación no debe representar un obstáculo para las demás, sino una oportunidad para alcanzar una prosperidad compartida.

La presidenta también agradeció al Gobierno de China por la organización de la cumbre y adelantó que México recibirá el Foro de Líderes de la APEC en 2028, por lo que extendió una invitación a las economías participantes.