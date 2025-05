 Pide Sheinbaum 'no especular' sobre asesinato de funcionarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles "no especular" sobre el asesinato a balazos de la secretaria particular y un asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, caso que puso foco en la ola de inseguridad que se vive en el país, y aseguró que aún no hay avances sobre su posible móvil y responsables.

“Nosotros no podemos estar especulando. No se puede hacer ninguna especulación frente al hecho del día de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones que hay en torno a lo que sucedió ayer”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante señaló que el pueblo de México, “vio imágenes, sabe cómo se dio este lamentable hecho” pero aseguró que todavía no se puede hablar de un móvil ni de avances en la investigación, por lo que pidió ser “muy responsables” al respecto.

“Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Y nosotros, como siempre, respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan y se va a estar informando conforme al proceso de investigación junto con el gobierno de la Ciudad de México sobre lo que se vaya encontrando”, apuntó.

Sheinbaum se refirió así al asesinato de Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 40, funcionarios cercanos a Brugada, quienes fueron acribillados poco después de las 7:00 horas del martes, en la avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital.

Las autoridades aún no han informado del o los responsables ni el móvil del crimen, ocurrido a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de la capital, tampoco si existen personas detenidas por ambos asesinatos.

La mandataria, admitió que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, refirió que “no podemos avanzar más hasta que no sepamos cuáles fueron las causas”.

Ante ello, también prometió dar con los responsables y “hacer justicia” pues aseguró que esa es la política del Gobierno de México “en todos los casos y en particular en este caso”.

La presidenta también expresó su “solidaridad” y “apoyo” a la jefa de Gobierno capitalina, además de el cariño a familiares de los funcionarios.

“Que sepan que estamos trabajando con Clara Brugada para poder llegar a la justicia y que ella sepa que estamos respaldándola en todo lo que ella necesite”, apuntó.

Defiende seguridad

Pese a que los asesinatos de ambos funcionarios, los de mayor perfil de los últimos años en la capital mexicana y que parecen reflejar la ola de inseguridad en el país y en la ciudad, la mandataria defendió la baja en homicidios en la entidad, que ella gobernó entre 2018 y 2023.

Refirió que a su llegada, en diciembre de 2018, había un promedio diario de seis homicidios, e incluso en algunos días la cifra ascendía a 10 o 12 asesinatos al día.

Afirmó que ahora, con Brugada al frente de la capital del país, el promedio de homicidios es de 1.7, aunque reconoció la presencia de grupos criminales “particulares”, pero señaló que hay “colaboración y trabajo permanente y constante” para combatirlos.

Asimismo, destacó que desde el primer día de su Gobierno, ha trabajado para “construir seguridad y justicia, paz y justicia en nuestro país”.

“Ese es nuestro mandato y así va a ser. Vamos a seguir avanzando, a nosotros nada nos detiene en cumplirle al pueblo de México en lo que nos comprometimos”, afirmó.

