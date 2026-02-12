Pide Sheinbaum mantener 'la calma' ante brote de sarampión

la presidenta subrayó que, si bien se ha detectado un brote, es importante no generar alarma innecesaria y atender información de las autoridades sanitarias

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó este miércoles a la población a mantener la calma frente al aumento de casos de sarampión en el país y aseguró que el Gobierno federal reforzará la campaña de vacunación, especialmente entre niñas y niños, al señalar que la mayoría de la población cuenta con protección.

Durante su conferencia matutina, la presidenta subrayó que, si bien se ha detectado un brote, es importante no generar alarma innecesaria y atender únicamente la información emitida por las autoridades sanitarias.

Sheinbaum destacó que una amplia proporción de la población está vacunada, lo que reduce el riesgo de complicaciones y de una mayor propagación del virus. No obstante, indicó que se intensificará la aplicación de dosis, comenzando por niñas y niños.

Explicó que los menores de entre seis meses y 12 años que no hayan recibido la primera dosis deben acudir a su centro de salud, y quienes solo cuenten con una aplicación deberán completar el esquema. Advirtió que las personas sin vacuna pueden presentar cuadros más graves.

La presidenta también aseguró que existe abasto suficiente de biológicos, con alrededor de 28 millones de dosis disponibles, cantidad que, afirmó, cubren la demanda nacional.

En las entidades donde se reporta mayor número de contagios, añadió, se ampliará la inmunización a adolescentes y adultos de 13 a 49 años. Reiteró que quienes ya cuentan con el esquema completo no deben preocuparse, pero insistió en que la población no vacunada, especialmente menores de edad, acuda a recibir la dosis correspondiente.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el primer foco de contagio se detectó en febrero de 2025 en el estado de Chihuahua y que nueve de cada diez casos se registraron en personas sin vacuna. Señaló que, tras la aplicación de 1.8 millones de dosis en esa entidad, se logró contener la propagación.

El funcionario agregó que actualmente hay transmisión activa en varias entidades, aunque en la mayor parte del territorio la incidencia es baja. Aseguró que se cuenta con suficientes vacunas y que las autoridades tienen identificadas las zonas con mayor número de casos para fortalecer la estrategia.