Pide Sheinbaum investigar a todos los candidatos a elecciones

La presidenta sostuvo que debe existir una evaluación exhaustiva de todas las personas que aspiren a una candidatura, sin distinción de partidos

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que es indispensable reforzar la revisión de perfiles de quienes buscan cargos de elección popular, así como endurecer la supervisión del financiamiento de campañas, luego de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, presuntamente relacionado con actividades del crimen organizado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que debe existir una evaluación exhaustiva de todas las personas que aspiren a una candidatura, sin distinción de partidos, y recalcó que la vigilancia sobre el uso de recursos electorales es clave para prevenir actos de corrupción.

Sheinbaum señaló que las distintas instancias del Gobierno tienen la responsabilidad de actuar de manera coordinada para impedir que se repitan casos como el ocurrido en Tequila, donde el edil Diego Rivera Navarro fue detenido junto con otros funcionarios locales.

El edil, identificado como militante de Morena, fue arrestado la semana pasada junto a tres servidores públicos municipales, como resultado de una investigación iniciada tras denuncias de ciudadanos y empresarios, quienes señalaron presuntas extorsiones y otros ilícitos.