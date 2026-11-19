Trabajadores activos y jubilados de confianza protestan frente a la Torre de Pemex para reclamar aumentos salariales, ajustes a pensiones y prestaciones

Trabajadores petroleros activos y jubilados se manifestaron este miércoles 18 de noviembre frente a la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir mejoras salariales, ajustes a sus pensiones y el cumplimiento de prestaciones laborales pendientes.

La movilización fue convocada por integrantes de Petroleros Unidos por México, quienes se concentraron desde las 7:00 horas en las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre avenida Marina Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La protesta generó afectaciones a la circulación en las inmediaciones del inmueble, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

¿Qué exigen los trabajadores petroleros?

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la aplicación de un ajuste salarial conforme a la inflación para el personal de confianza, tanto activo como jubilado.

También solicitan que se hagan efectivos los incrementos salariales y las prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026, así como que se atiendan los aumentos que, aseguran, continúan pendientes.

Otra de sus peticiones consiste en que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contemple recursos suficientes para cubrir estos compromisos laborales.

La exigencia incluye el ajuste homologado previsto a partir de agosto de 2027 para trabajadores activos y pensionados de confianza.

Protesta frente a la Torre de Pemex

La concentración se realizó en la avenida Marina Nacional número 329, en la colonia Verónica Anzures. A la movilización se sumaron organizaciones relacionadas con trabajadores y jubilados del sector energético.

Entre ellas se encuentran asociaciones de jubilados de confianza de Pemex, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, el Movimiento Nacional del Sector Eléctrico y Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal.

Las autoridades de movilidad advirtieron sobre posibles afectaciones viales durante el desarrollo de la protesta. Como alternativas para circular por la zona se señalaron Circuito Interior, avenida Ejército Nacional y avenida Mariano Escobedo.