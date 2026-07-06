Pescadores señalan presencia de hidrocarburo en costa de Campeche

Los trabajadores del mar documentaron mediante video una vasta zona afectada, caracterizada por un fuerte olor a grasa y la presencia de animales muertos

Pescadores ribereños del municipio de Campeche alzaron la voz para denunciar la presencia de una extensa mancha de aceite e hidrocarburo localizada a aproximadamente 4 millas náuticas frente a las costas de la comunidad de Lerma, alertando sobre graves afectaciones a la fauna marina local.

El hallazgo fue realizado por los tripulantes de la embarcación Gerardo 1 —identificados como Jorge Gómez, Miguel Dzul, Gabriel Mora y Víctor Coyoc— mientras realizaban sus actividades habituales de captura.

Los trabajadores del mar documentaron mediante video una vasta zona afectada, caracterizada por un fuerte olor a grasa y la presencia de especies marinas muertas.

Ante este panorama, urgieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar recorridos de inspección inmediatos para investigar la procedencia del contaminante.

Un problema recurrente sin respuestas clara

Esta crisis ambiental no es un hecho aislado. Hace apenas unos meses se reportaron manchas de hidrocarburo de gran magnitud frente a las costas de Champotón, las cuales impactaron directamente los campamentos tortugueros de Punta Xen. Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido un informe preciso sobre el origen de dichos incidentes.