Pescador es rescatado tras pasar 8 días a la deriva en Oaxaca

La institución aplicó un nuevo esquema de patrullaje para hallar al sobreviviente, fuera de la zona económica exclusiva.

Personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, logró el rescate con vida de un pescador que permaneció a la deriva durante ocho días a bordo de una embarcación menor, a aproximadamente 481 kilómetros (260 millas náuticas) al sur de Huatulco, Oaxaca.

El operativo dio inicio desde el pasado 31 de agosto, tras recibir el reporte del retraso en el arribo de la embarcación. Para su localización, la institución desplegó un operativo por mar y aire mediante una patrulla costera, una patrulla interceptora, una embarcación tipo Defender y aeronaves de patrulla marítima tipo Persuader y King Air, coordinadas con personal especializado en búsqueda y rescate marítimo.

Tras efectuar diversos patrones de búsqueda en el área de interés durante varios días, el buque ARM “Monte Albán” localizó la embarcación menor y concretó con éxito las maniobras de recuperación para poner a salvo al tripulante. Una vez a bordo del buque, personal de Sanidad Naval realizó la valoración médica correspondiente, determinando que su estado de salud general era estable y que únicamente presentaba un cuadro de deshidratación severa por el tiempo expuesto al sol.

La Secretaría de Marina destacó que el éxito del rescate responde a la implementación de su nuevo concepto operacional, el cual permite ampliar el alcance de las capacidades de vigilancia, patrullaje y detección más allá de la zona económica exclusiva. Esta modalidad se ejecuta en cumplimiento con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), reafirmando el compromiso institucional de salvaguardar la vida humana y brindar auxilio ante cualquier emergencia en aguas nacionales e internacionales.