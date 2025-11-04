Perú rompe relaciones diplomáticas con México

De acuerdo con las autoridades sudamericanas, el gobierno decidió cortar los lazos por dar asilo político a la exministra Betssy Chávez

El Gobierno de Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México, luego de informar que la exprimera ministra peruana Betssy Chávez recibió asilo política en la embajada mexicana con sede en Lima.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, decidió romper relaciones diplomáticas.

Explicó que esta decisión se ha tomado frente a "este acto inamistoso, así como las acciones ejercidas por la presente mandataria federal, así como su antecesor, que intervienen en los asuntos internos del Perú.

La funcionaria es acusada de participar en el fallido golpe de Estado impulsado por el expresidente Pedro Castillo.