Después del episodio se reportó la instalación de puntos de revisión en el acceso al ejido Mochis y en la entrada del libramiento

Detonaciones de arma de fuego y una presunta persecución entre elementos de la Marina y los ocupantes de una camioneta llevaron a vecinos del ejido Mochis, en Ahome, Sinaloa, a resguardarse en sus viviendas durante la noche del lunes 23 de noviembre. Comercios cerraron de manera preventiva mientras unidades navales se movilizaban por la comunidad.

Los primeros testimonios ubicaron los disparos en las inmediaciones de las calles 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria, donde habitantes observaron el seguimiento de un vehículo y la llegada de más efectivos federales.

Hasta la información disponible, no se había difundido un balance oficial de personas detenidas, lesionadas o fallecidas, ni se habían precisado las circunstancias del operativo.

Vecinos describen persecución y disparos

De acuerdo con versiones de habitantes, el episodio habría comenzado cerca de las instalaciones de agua potable del ejido, donde personal naval marcó el alto a un vehículo en el que presuntamente viajaban hombres armados.

Según esos testimonios, los ocupantes habrían respondido con disparos y emprendido la huida, lo que derivó en una persecución por distintas calles. Esta secuencia no había sido confirmada por las autoridades.

Algunos vecinos señalaron que realizaban actividades de limpieza y comercio cuando observaron pasar una unidad a alta velocidad, seguida por vehículos de la Marina. Al escuchar las detonaciones, interrumpieron sus actividades y buscaron resguardo dentro de sus casas.

El sonido de los disparos quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda. Aunque la grabación documenta las detonaciones, no permite determinar quién inició la agresión ni identificar a los involucrados.

Despliegue naval en los accesos al ejido Mochis

Después del episodio se reportó la instalación de puntos de revisión en el acceso al ejido Mochis y en la entrada del libramiento, además de la presencia de unidades navales en el sector.

La movilización y los disparos redujeron la actividad en la comunidad: durante las horas posteriores se observaron calles con poca circulación y establecimientos que suspendieron sus operaciones como medida preventiva.

Al cierre de los reportes consultados, se desconocía si la camioneta había sido interceptada o si existían vehículos y armas asegurados. Tampoco se había establecido la identidad de sus ocupantes ni su posible relación con algún grupo criminal.