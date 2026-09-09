Persecución termina con seis civiles muertos en Nayarit

De acuerdo con la información oficial, los integrantes del grupo dispararon contra los elementos de seguridad cuando llegaron a territorio nayarita

Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo armado dejó seis civiles muertos en la sierra de La Yesca, Nayarit, después de una persecución que comenzó en Zacatecas y se extendió por caminos de Jalisco.

La información fue confirmada este martes 8 de septiembre, aunque los hechos ocurrieron el sábado 5, cuando las autoridades desplegaron un operativo por la presencia de personas armadas en la comunidad de Milpillas de Allende, perteneciente al municipio zacatecano de Teúl de González Ortega.

Al detectar la movilización de las corporaciones, los civiles huyeron por caminos serranos y cruzaron territorio de Jalisco hasta llegar a las inmediaciones de Cortapico, en el municipio de La Yesca.

Persecución terminó con un enfrentamiento en Nayarit

De acuerdo con la información oficial, los integrantes del grupo dispararon contra los elementos de seguridad cuando llegaron a territorio nayarita. Los uniformados repelieron la agresión y durante el intercambio de disparos murieron seis civiles armados.

El Ejército Mexicano encabezó las acciones, mientras policías desplegados en el sur de Zacatecas acudieron como respaldo. Un helicóptero de esa entidad también participó en el seguimiento del grupo por la zona montañosa.

Hasta el momento no se han reportado elementos de seguridad muertos o lesionados. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas o posibles integrantes del grupo que lograran escapar.

Aseguran 31 armas largas y cinco granadas

Después del enfrentamiento, las fuerzas de seguridad inspeccionaron el lugar y aseguraron una ametralladora, 31 armas largas, un aditamento lanzagranadas y cinco granadas.

En el mismo punto también fueron localizados cargadores, cartuchos de diferentes calibres, 18 marcadoras de gotcha y tres vehículos, materiales que quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las corporaciones revisaron además un sitio utilizado por los civiles armados. Las autoridades buscan establecer si funcionaba como campamento, zona de adiestramiento o punto de concentración del grupo.

Refuerzan vigilancia en límites de tres estados

Tras el operativo, elementos militares y policiales reforzaron los recorridos en la zona limítrofe de Nayarit, Zacatecas y Jalisco, donde existen caminos rurales que conectan comunidades apartadas de las tres entidades.

Hasta ahora no se han revelado las identidades de los seis fallecidos ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecían. Las investigaciones continuarán para determinar el origen del armamento y la operación que mantenía el grupo en la región serrana.