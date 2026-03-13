Permitirá INE opción no binaria en credencial para votar

Autoridades electorales señalaron que esta medida busca hacer más incluyente el documento de identificación más utilizado en México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones al modelo de la credencial para votar con fotografía con el objetivo de incorporar nuevos datos relacionados con la identidad de las personas y su pertenencia cultural.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de incluir en el documento la identidad de género autopercibida, así como la autoidentificación como persona indígena o afromexicana. Estas opciones serán voluntarias, por lo que cada ciudadano decidirá si desea que aparezcan o no en su credencial al momento de tramitarla o renovarla.

Credencial podrá mostrar opción de género no binario

Con esta actualización, el documento permitirá elegir entre distintas opciones en el apartado de género. Las alternativas contempladas son H (Hombre), M (Mujer) y NB (No binario).

La inclusión de la opción NB permitirá que personas que no se identifican dentro de las categorías tradicionales puedan reflejar su identidad en el documento oficial.

Autoridades electorales señalaron que esta medida busca hacer más incluyente el documento de identificación más utilizado en México, además de reconocer la diversidad de identidades dentro de la población.

Autoidentificación indígena o afromexicana

Otro de los elementos aprobados es la posibilidad de que las personas puedan declarar si pertenecen a un pueblo indígena o a una comunidad afromexicana.

Este dato será de carácter declarativo y opcional, por lo que no se solicitará documentación para acreditarlo, ya que dependerá únicamente de lo que el ciudadano manifieste al realizar su trámite.

De acuerdo con el organismo electoral, esta medida también permitirá reconocer la diversidad cultural del país y mejorar la información estadística sobre estos grupos poblacionales.

Nuevas credenciales podrían emitirse en 2026

Las modificaciones forman parte del nuevo modelo de credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031, el cual también contempla mejoras tecnológicas en el documento.

Entre estas actualizaciones se encuentra la modernización del código QR de alta densidad que incluye la credencial, con el fin de reforzar los sistemas de seguridad y almacenamiento de información.

De acuerdo con lo informado por el INE, las nuevas credenciales con estos cambios podrían comenzar a emitirse a partir de junio de 2026.

Otros elementos analizados

Durante la discusión también se evaluó la posibilidad de incorporar otros datos adicionales en la credencial, como un distintivo de discapacidad, una leyenda relacionada con la donación de órganos y información en braille.

No obstante, estas propuestas no fueron aprobadas por ahora, ya que requieren coordinación con otras instituciones o modificaciones normativas.

El INE explicó que el objetivo de estas actualizaciones es modernizar la credencial para votar y hacerla más incluyente, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad del documento.