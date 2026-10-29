Perfilan para diciembre relevo en la presidencia del INE

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal prevé que la Cámara de Diputados concluya el proceso entre el 6 y 7 de diciembre

La Cámara de Diputados prevé aprobar la próxima semana la convocatoria para iniciar el proceso de selección de quien ocupará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), vacante tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, estimó que, si no surgen contratiempos en el procedimiento legislativo, la definición de la nueva persona titular del organismo electoral podría concretarse entre el 6 y 7 de diciembre.

Mientras tanto, el Consejo General del INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta interina. La elección definitiva corresponderá a la Cámara de Diputados y requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

El proceso contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación, la emisión de una convocatoria pública y la revisión de perfiles para conformar una lista de aspirantes. En caso de que no se alcance un acuerdo político, la Constitución prevé la insaculación como mecanismo para realizar la designación.