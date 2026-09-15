Perfila Morena a Torres Piña para gobernar Michoacán

El exfiscal estatal con licencia fue designado coordinador de la Transformación y se encamina a la candidatura morenista

Morena designó este lunes a Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán con licencia, como coordinador de la Defensa de la Transformación en el estado, con lo que se perfila como el eventual candidato del partido a la gubernatura.

Al acto acudió el senador con licencia Raúl Morón, quien participó en el proceso interno bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena.

Torres Piña es considerado cercano al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. El ahora coordinador solicitó licencia a su cargo como fiscal estatal en junio pasado para participar en el proceso interno rumbo a la definición de la candidatura.

Con su designación, Morena perfila a Torres Piña como su principal carta para competir por la gubernatura de Michoacán, en un proceso interno en el que también participaron otros aspirantes de la coalición.