Pemex y Semar combaten derrame de crudo en Campeche

Autoridades informaron que no hay presencia de hidrocarburos en las costas, por lo que las actividades laborales y recreativas en la zona siguen con normalidad

La Secretaría de Marina (Semar) y Pemex activaron este 12 de septiembre el plan de contingencia por el derrame de crudo en el Golfo de México debido a una falla en los pozos de Balam.

Ambas instituciones anunciaron que se apegarán al Plan Local de Contingencias, el cual contará con el apoyo del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias, con el cual se coordinarán para reducir las afectaciones al entorno marino.

Como parte de estas acciones, Semar desplegó varias unidades navales y aéreas en la zona para realizar recorridos de supervisión, seguimiento y evaluación de las zonas afectadas.

Por su lado, Pemex mantiene presencia operativa en el sitio y aceleró las labores de contención de contaminantes, esto mientras avanzan con las reparaciones para ponerle fin a la fuga.

Todo bajo control

Autoridades informaron que no hay presencia de hidrocarburos en las costas de Campeche y que las actividades laborales y recreativas en la zona se continúan llevando con normalidad.

Semar y Pemex mantendrán la vigilancia en el área mientras concluyen los trabajos de control, contención y reparación de la infraestructura involucrada.