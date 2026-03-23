Pemex reporta hidrocarburos en Dos Bocas tras incendio

Tras este evento, se intensificaron los recorridos de inspección en la zona, lo que permitió detectar la presencia de residuos en áreas cercanas a la refinería

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la presencia de hidrocarburos en las inmediaciones de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, lo que activó un operativo de contención y limpieza en coordinación con diversas dependencias federales.

El hallazgo se dio luego de la detección de residuos petroleros en cuerpos de agua cercanos, particularmente en el río Seco, lo que encendió alertas por un posible impacto ambiental en la región.

Detectan residuos tras incendio reciente

La presencia de hidrocarburos se reportó días después de un incendio ocurrido el 17 de marzo de 2026 en las inmediaciones del complejo, el cual dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes, el siniestro estuvo relacionado con la acumulación de aguas aceitosas con contenido de hidrocarburos, las cuales se habrían desbordado a causa de las lluvias y posteriormente se incendiaron.

Tras este evento, se intensificaron los recorridos de inspección en la zona, lo que permitió detectar la presencia de residuos en áreas cercanas a la refinería.

Activan operativo de contención en río Seco

Autoridades implementaron un operativo interinstitucional para contener la dispersión del hidrocarburo, que incluyó la instalación de barreras en el río Seco y la recolección de material contaminado.

Las labores han permitido recuperar aproximadamente 240 kilogramos de residuos petroleros, mientras continúan las tareas de monitoreo en cuerpos de agua y zonas costeras para evitar una mayor afectación.

En estas acciones participan dependencias como la Secretaría de Marina, Semarnat y Profepa, además de autoridades estatales.

Preocupación por impacto ambiental y social

La detección de hidrocarburos ha generado preocupación por el posible impacto en ecosistemas cercanos, incluyendo manglares y zonas lagunares, así como en actividades como la pesca.

Reportes señalan que residuos petroleros podrían haberse extendido a distintos puntos del litoral, mientras que habitantes de comunidades cercanas han manifestado inquietud por olores a hidrocarburos y posibles afectaciones a la salud.

Incluso, tras el incendio previo, autoridades plantearon la posibilidad de reubicar instalaciones cercanas como medida preventiva ante riesgos adicionales.

Refinería opera en medio de retos

La refinería Olmeca, considerada uno de los proyectos energéticos más relevantes del país, cuenta con una capacidad estimada de 340 mil barriles diarios, aunque en los primeros meses de 2026 ha operado por debajo de ese nivel.

Datos recientes indican que en enero procesó alrededor de 187 mil barriles diarios, reflejando variaciones en su operación mientras continúa su proceso de estabilización.

Incidentes recientes ponen bajo la lupa su operación

La presencia de hidrocarburos forma parte de una serie de eventos registrados en marzo, que incluyen el incendio con víctimas mortales y la detección de residuos en cuerpos de agua cercanos.

Este conjunto de incidentes ha reavivado el debate sobre las condiciones operativas, el manejo de residuos y los riesgos ambientales en torno a la refinería.

Mientras continúan las labores de limpieza y monitoreo, las autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar nuevos episodios y determinar el alcance real de la afectación.