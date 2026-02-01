Pemex protege más de 2 mil hectáreas de biodiversidad en Veracruz

Este modelo de conservación es comparable con iniciativas implementadas en países como Brasil y Colombia, alineado con el Acuerdo de París y los ODS

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que protege más de 2 mil hectáreas de ecosistemas en el sur del estado de Veracruz, como parte de sus acciones para el cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, a través del desarrollo y mantenimiento de los Parques Ecológicos Jaguaroundi y Tuzandépetl.

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, ambos espacios cuentan con la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y resguardan una amplia diversidad de ecosistemas, entre ellos bosques tropicales perennifolios, bosques de encino tropicales, humedales, manglares, pastizales inundables, popales, tulares y cuerpos de agua asociados al río Coatzacoalcos.

Contribución a la mitigación del cambio climático

Pemex destacó que estas áreas contribuyen de manera directa a la mitigación del cambio climático y a la protección de la biodiversidad, al funcionar también como sumideros naturales de carbono.

Se estima que los parques ecológicos almacenan 162 mil 388 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), lo que permite compensar emisiones asociadas a las actividades de la industria petrolera, cifra equivalente a retirar de circulación cerca de 35 mil vehículos particulares durante un año.

Jaguaroundi: un precedente nacional en conservación

La empresa subrayó que el Parque Ecológico Jaguaroundi, propiedad de Petróleos Mexicanos, fue la primera Área Destinada Voluntariamente a la Conservación certificada en México, estableciendo un precedente nacional en materia de conservación ambiental voluntaria.

Este modelo de conservación, indicó Pemex, es comparable con iniciativas corporativas implementadas en países como Brasil y Colombia, y se encuentra alineado con los compromisos del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 15.

Compromiso ambiental y transición energética

Finalmente, la empresa reiteró que mantiene su compromiso de aplicar estrategias ambientales en todos sus procesos, con el objetivo de avanzar hacia una transición energética ordenada, fortalecer la autosuficiencia energética del país y contribuir a la construcción de un entorno más limpio y sustentable.