Pemex descarta riesgo costero por incidente en Ek-Balam

De acuerdo con los resultados del monitoreo, actualmente no se identifica riesgo de que el hidrocarburo llegue a la línea costera

Pemex mantiene una intervención especializada para reparar el ducto marino del campo Ek-Balam, donde personal de buceo trabaja a 50 metros de profundidad después de que la infraestructura fuera despresurizada y aislada por la presencia de aceite crudo en el Golfo de México.

El ducto permanece sin flujo y sin nuevas emanaciones desde la mañana del 10 de septiembre. Mientras avanzan las maniobras submarinas, se mantiene la vigilancia entre las costas de Tabasco y Campeche para detectar cualquier posible desplazamiento del hidrocarburo.

Reparación submarina registra avances de hasta 80%

Los trabajos son realizados por especialistas en buceo de saturación, quienes utilizan una mezcla respirable de helio y oxígeno para operar de manera continua bajo las condiciones de presión existentes a esa profundidad.

La remoción del lastre de concreto que protege al ducto presenta un avance del 70%. Esta maniobra permitirá liberar la sección afectada y preparar la superficie para colocar la estructura diseñada para su reparación.

De manera simultánea, en la cubierta de la embarcación de apoyo se fabrica una envolvente metálica que cubrirá y reforzará el tramo intervenido. La elaboración de esta pieza registra un avance del 80%.

Embarcaciones permanecerán en el área como medida preventiva

Mientras concluyen las labores, Pemex mantendrá en el sitio embarcaciones especializadas en contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica, con el propósito de responder ante cualquier nueva presencia de aceite en el mar.

Las acciones son coordinadas por el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias de la Región Marina Noreste de Pemex, en colaboración con la Secretaría de Marina.

El operativo contempla patrullajes terrestres, recorridos marítimos y sobrevuelos en el área de las plataformas y a lo largo de la costa, desde la desembocadura del río Grijalva, en Tabasco, hasta Ciudad del Carmen, Campeche.

Descartan por ahora riesgo para las costas

De acuerdo con los resultados del monitoreo, actualmente no se identifica riesgo de que el hidrocarburo llegue a la línea costera. Las playas comprendidas dentro del área supervisada se reportan limpias.

La vigilancia continuará hasta que finalice la reparación y se atienda completamente el incidente. Hasta el momento no se ha informado públicamente el volumen de crudo liberado ni la causa técnica de la afectación en el ducto.