Pemex cierra el Pozo Krem-1 tras cinco meses de emergencia

El Krem-1 había alcanzado una profundidad de 3 mil 336 metros cuando se detectó un flujo inesperado de gas procedente del subsuelo

Petróleos Mexicanos concluyó el cierre del Pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, casi cinco meses después del accidente que provocó un incendio y la quema prolongada de gas en la zona.

La empresa confirmó que el pozo ya no presenta flujo en la superficie, resultado de trabajos técnicos especializados y del despliegue de equipos de control. Con esta maniobra finaliza la etapa principal de atención operativa, aunque permanecen pendientes el saneamiento ambiental, la evaluación de daños y las posibles compensaciones a las comunidades.

El incidente comenzó el pasado 5 de marzo en el ejido Constitución Mexicana, aproximadamente a 60 kilómetros de la cabecera municipal de Las Choapas, mientras se realizaban trabajos de perforación exploratoria.

Una fuga superficial provocó el incendio

El Krem-1 había alcanzado una profundidad de 3 mil 336 metros cuando se detectó un flujo inesperado de gas procedente del subsuelo. Como parte del protocolo de seguridad, el hidrocarburo fue canalizado hacia un quemador instalado para liberarlo de manera controlada.

Posteriormente ocurrió una fuga en las conexiones superficiales y el gas acumulado se incendió, alcanzando parte del equipo de perforación. El personal fue evacuado preventivamente y no se reportaron trabajadores lesionados.

Aunque el fuego inicial fue reportado bajo control, la salida y quema de gas continuó durante los meses siguientes, mientras especialistas preparaban la infraestructura necesaria para intervenir el pozo y detener el flujo.

Las labores incluyeron la construcción de accesos y obras hidráulicas, el retiro de equipos dañados, cortes en componentes superficiales y la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías.

Hasta ahora, Pemex no ha informado públicamente el resultado de la investigación sobre la causa raíz del accidente, por lo que no se ha determinado si estuvo relacionado con una falla técnica, un problema en los equipos o un error durante la operación.

Comienza la etapa de restauración ambiental

Tras el cierre, la petrolera continuará con un programa integral de saneamiento, compensación y reparación de daños específicos, en coordinación con autoridades estatales, municipales y representantes de las comunidades.

Durante la contingencia se instalaron barreras en arroyos cercanos para contener residuos de hidrocarburos y recuperarlos para su disposición adecuada. También se mantuvo un monitoreo permanente de gases y niveles de explosividad alrededor del pozo.

Análisis independientes calcularon que la quema prolongada pudo consumir entre 252 y 300 millones de metros cúbicos de gas y afectar cerca de 270 hectáreas. Estas estimaciones no forman parte de un balance oficial y deberán contrastarse con los estudios ambientales que se realicen tras el cierre.

Habitantes de localidades cercanas denunciaron durante los últimos meses irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza, molestias respiratorias, daños en cultivos y afectaciones en animales. También expresaron preocupación por la posible contaminación de cuerpos de agua utilizados por las comunidades y el ganado.

Mantendrán atención en más de 45 comunidades

Pemex anunció que sus unidades médicas móviles continuarán ofreciendo atención médica y odontológica en más de 45 comunidades de Las Choapas, además de realizar estudios clínicos a la población que lo solicite.

La empresa también trabaja en la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez, el equipamiento de unidades médicas en El Remolino y Linda Vista, así como en la entrega de mobiliario para escuelas de la región.

Brigadas de campo permanecerán en la zona para documentar afectaciones y dar seguimiento a las solicitudes de reparación. Hasta el momento no se ha informado cuántas familias recibirán compensaciones ni cuál será el costo total de la remediación.

El cierre del Krem-1 elimina el flujo superficial y concluye la fase más compleja de la emergencia, pero abre un proceso que podría prolongarse durante meses para determinar el alcance de los daños y restaurar las áreas afectadas.