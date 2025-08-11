Pelea por tendederos deja dos muertos y un herido

Al llegar al sitio, los policías hallaron a dos mujeres (de 35 y 64 años) con heridas de bala que les provocaron la muerte en el lugar

Una pelea aparentemente motivada por el uso de tendederos de ropa terminó en tragedia la tarde de este domingo en la colonia Morenos, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, dejando dos mujeres sin vida y un hombre gravemente herido.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el altercado se registró dentro de un inmueble ubicado en la esquina de Carpintería y Labradores. Según el reporte, una mujer de 44 años habría abierto fuego contra tres personas de manera directa.

Al llegar al sitio, los policías hallaron a dos mujeres (de 35 y 64 años) con heridas de bala que les provocaron la muerte en el lugar. También encontraron a un hombre de 37 años con un impacto en el tórax, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital; su estado de salud se mantiene reservado.

Testigos señalaron que la agresora se encontraba a pocos metros del lugar, lo que permitió su detención inmediata. Durante la revisión, le fue asegurada un arma de fuego y posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público.

El inmueble y la zona fueron acordonados para realizar las diligencias correspondientes. La SSC indicó que la investigación sigue en curso para esclarecer los hechos.